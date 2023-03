Meer dan 1,5 miljoen mensen kijken live naar afscheid van Frank Deboosere

TV Collega’s zwaaien weerman Frank Deboosere uit: “Helaas hebben we nooit mogen of kunnen samenwer­ken”

“Tot weerziens, Frank.” Vroeger dan verwacht was Frank Deboosere (64) afgelopen maandag voor het laatst als weerman te horen en te zien op de VRT. Later dit jaar gaat hij, na 36 jaar trouwe dienst, officieel met pensioen. Ook zijn collega’s, over de mediagrenzen heen, zullen Frank en zijn weerpraatjes missen. “Je blijft een weerman. Alleen ga je er nu meer van kunnen genieten", klinkt het in ‘Story’. Jill Peeters en co nemen afscheid van Deboosere en halen herinneringen op.