Mee op stap met Arnout Hauben in ‘Dwars door de Lage Landen’: “Ik wil meer Martin Heylen zijn dan Luk Alloo”

TV Jasmijn Van Hoof (Stefanie) vertrekt uit 'Familie’: dit was haar laatste scène

5:54 Jasmijn Van Hoof (30) was dinsdagavond voor het laatst te zien als Stefanie in ‘Familie’. Het personage van de actrice besloot naar Amsterdam te verhuizen na het dramatische overlijden van haar vriend Jonas (David Cantens). “Nu is het tijd voor nieuwe projecten en daar kijk ik ook ontzettend hard naar uit”, laat de actrice weten.