MEDIAWATCHERS. “Tom Waes en Imke Courtois zijn de exportproducten naar Nederland”

Showbizz“De beste tv-producten die naar Nederland geëxporteerd worden, zijn Tom Waes en Imke Courtois. Imke zag je al evenveel opduiken in de Nederlandse WK-magazines als hier bij Sporza en Tom scoort goed met ‘Reizen Waes’.” Mark Coenegracht en Desna Lespinoy van HLN bespreken samen met Robin Vissenaekens het jaar 2022 en geven hun opiniërende mening. In de categorie import- en exportproduct scoren Evi Hanssen, maar ook de broertjes Coppens met ‘Code van Coppens’ goed. Zelfs de docusoap ‘De Verhulstjes’ werkt uitstekend in Nederland. Beluister de hele podcast en zie hieronder de onderwerpen die aan bod komen.

1:00 De ontdekking van het jaar:

Desna kiest resoluut voor Pedro Elias: “Hij is meestal de humoristische grappige clown en nu toch helemaal anders. Zich kwetsbaar opstellen.” Mark reageert: “Toch vreemd dat iedereen met al zijn kwalen nu op televisie komt. Pedro doet zo veel, van leuke plezante quizjes tot een zeer serieus verhaal met ‘Patiënt Pedro’.”

Ook Jens Dendoncker wordt genoemd. “Hij heeft een moeilijke periode achter de rug en staat er weer helemaal terug. Hij gaat all over the place zijn als presentator van ‘The Masked Singer’ in 2023.”

En de ontdekking is Bruno Vanden Broecke. “Hij is een fantastische acteur en plots blijkt hij ook een goede presentator te zijn: empathisch, sympathiek, grappig, hij heeft het allemaal.”

5:00 Beste fictie van het jaar:

‘Nonkels’. “Iedereen sprak erover. De kijkcijfers waren goed en de acteurs deden veel ‘meet en greets’ zoals op het Rijvers Festival. Er stonden lange rijen aan te schuiven om hen te ontmoeten.” ‘Nonkels’ leeft in een bepaalde groep en Play Vier speelt er goed op in.

Mark: “‘Chantal’ schiet daar wel ver bovenuit, 1,4 miljoen kijkers is nog van een andere orde.” “Maaike Cafmeyer speelt de rol van haar leven, na alles wat er met haar gebeurd is in de zaak-De Pauw", klinkt het verder.

Volledig scherm Tom Waes en Imke Courtois © Kristof Ghyselinck/VRT

8:00 De ontgoocheling van het jaar:

‘I can see your voice’: “Een Zuid-Koreaans afgeleid format en het werkte hier niet”, volgens Desna. “De dynamiek tussen de juryleden en de kandidaten kwam niet op gang.” Mark antwoordt: “Het is traag gestart, maar scoorde voor VTM zeer goed.”

‘De Schaal van Pascale’: “De presentatrice Pascale Naessens is iemand waar je van houdt of die je haat, you love or hate her.”

11:30 De Beste Nederlander op tv:

Tom Waes en Imke Courtois zijn de exportproducten naar Nederland. Op de Nederlandse televisie zie je ook de gebroeders Coppens en de docusoap ‘De Verhulstjes’.

Jan Jaap van der Wal springt het meest in het oog als importproduct. Maar ook Frank Lammers valt enorm op in 2022: “Hij speelt Ferry in ‘Undercover’ en zet een geweldige vertolking neer.” Niet weg te slaan is de familie Mulder, vader Jan Mulder bij VTM en zoon Youri op Eén.

14:30 De top 3 van kijkcijfers:

Er wordt veel naar tv gekeken. 31 programma’s hebben meer dan 1 miljoen kijkers gehaald.

1. ‘The Masked Singer’: 1,9 miljoen

2. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Canada op het WK: 1,89 miljoen

3. ‘Taboe’ van Philippe Geubels scoorde begin 2022: 1,76 miljoen

In de HLN-podcast ‘De Mediawatchers’ hoor je elke week wat er op en vooral achter de televisieschermen gebeurt. HLN-televisiejournalisten Mark Coenegracht en Desna Lespinoy geven hun ongezouten mening over nieuwe televisieprogramma’s, opvallende nieuwsfeiten en schermgezichten. Robin Vissenaekens leidt ‘De Mediawatchers’ in goede banen als presentator.

