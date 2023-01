MEDIAWATCHERS. “Op tv scoren royals als prins Harry niet”

TV VTM zendt exclusief interview met Prins Harry uit

Vanavond is het exclusieve interview met prins Harry (38) te bekijken op VTM of VTM GO. In ‘Harry: Het interview’ voert Brits journalist Tom Bradby (die Harry al meer dan twintig jaar kent) een openhartig gesprek met de royal. Hij zal onder andere details over de dood van zijn moeder, prinses Diana, vertellen en vooruitblikken op de toekomst.

