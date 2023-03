MEDIAWATCHERS. “Hoefsmid Raphaël was drie jaar geleden zelf kandidaat in Boer Zoekt Vrouw”

TV RECENSIE. ‘Swarm’: “Door Billie Eilish als creepy cultleid­ster zouden we bijna de passage van Paris Jackson als praatzieke stripper vergeten”

Na de Emmy-winnende reeks ‘Atlanta’ wilde bedenker en hoofdrolspeler Donald Glover koste wat het kost een show maken over een vrouwelijke superfan die geobsedeerd is door een popster. En guess what? Zijn reeks over de obsessieve aard van superfans (beter bekend als ‘stans’) online, heeft nu zelf het internet in z’n greep. Geen verrassing aangezien de reeks onder meer Billie Eilish in z’n cast heeft, die ook het één en ander afweet van opdringerige fans, en het grote verhaal heel wat echo’s deelt met popster Beyoncé en haar zwerm aan toegewijden. Of ‘Swarm’ op Prime Video echter meer in z’n mars heeft dan stuntcasting en het bijtincident van Beyoncé terug onder de aandacht brengen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.