Mediajournalist AD over uitspraken John De Mol: “Hoe kan je nu zo reageren John?”

Glad IJs: “Sommige seksscènes paar keer opnieuw moeten doen, maar wel gegierd van het lachen”

‘Glad IJs’ vertelt het verhaal van ijshandelaar Phil ‘Frisco’ Druyts, gespeeld door Lucas Van den Eynde, die z’n eigen ontvoering in scène zet. De serie was eerder al te zien op Streamz, maar loopt vanaf vandaag ook op VTM. Senne en Desna spreken met de cast over de geschifte personages en ‘deugddoende’ seksscènes. Ontdek het allemaal in een nieuwe Showbits.