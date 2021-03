Medewerker ‘The Crown’ ging undercover als toerist in Buckingham Palace

TVDe binnenkant van Buckingham Palace in beeld brengen nadat je verzoek om te filmen afgewezen is? Klinkt als een onmogelijke opdracht en voor Martin Childs, productiedesigner voor de Netflixserie ‘The Crown’, zat er dan ook niets anders op dan om undercover te gaan in het Britse paleis.

De makers van ‘The Crown’ wilden Buckingham Palace zo realistisch mogelijk in beeld brengen in de reeks, maar dat werd vrijwel onhaalbaar toen bleek dat de Britse koninklijke familie niet mee wilde werken aan de Netflixserie. Al bleven ze bij de productie niet bij de pakken zitten. Martin Childs, de productiedesigner van de serie, ging daarom undercover. Zo deed hij zich tijdens een rondleiding voor als toerist om de structuur van het gebouw beter te leren kennen.

In een interview met ‘Royal Television Society’ vertelde hij wat meer over zijn plannen om rond te neuzen in het Britse paleis. In normale omstandigheden kan je er als toerist een rondleiding volgen doorheen verschillende ruimtes zoals de troonzaal en de zogenaamde White Drawing Room. Privékamers van de Queen en haar familie zijn uiteraard nog steeds verboden terrein tijdens de rondleiding. Al bleek dat laatste uiteindelijk niet zo’n probleem te zijn, want Childs wist zo al vijftien locaties na te maken.

Realistisch beeld

“Toen ik daar rondliep, dacht ik vooral aan hoe we de kamers in ruimtes konden veranderen, waar actie kon plaatsvinden en waar mensen gesprekken konden voeren. En hoe we er dan voor konden zorgen dat de kijker geïnteresseerd bleef”, aldus Childs. Terwijl hij in bepaalde kamers was, probeerde hij ook steeds om van de ene ruimte naar de andere te gluren. Verder heeft hij een reeks andere bronnen gebruikt om een plattegrond te tekenen.

Volgens de Britse prins Harry (36) geeft de Netflixreeks wel degelijk een realistisch beeld van het leven als royal. Over de ruimtes van het paleis deed de man van Meghan Markle geen uitspraken, maar volgens hem hebben de makers het leven van de Britse royals goed in beeld gebracht. “Het geeft je een ruw idee van hoe het is om een royal te zijn. Om je verplichtingen boven jezelf en je familie te moeten plaatsen”, aldus prins Harry in zijn interview met James Corden. Een uitspraak waar ze bij ‘The Crown’ alvast heel blij om waren. “Ik zou zeggen dat Harry redelijk goed in staat is om te beoordelen wat feit en wat fictie is. Het was fijn om te horen dat hij begreep wat scenarioschrijver Peter Morgan probeert te doen in ‘The Crown’”, vertelde actrice Gillian Anderson vlak na de uitreiking van de Golden Globes.

