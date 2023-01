Medebedenker en stemacteur ‘Rick and Morty’ ontslagen na aanklacht

TV Iédereen kent ze, maar loopt ze voorbij op straat: dit zijn de gezichten achter onze favoriete cartoons

De naam Russi Taylor deed misschien bij weinig mensen een belletje rinkelen, maar wanneer men erbij zei dat de stem van Minnie Mouse helaas overleden was, zorgde dat wél meteen voor internationale rouw. We kennen ze allemaal: de stemmen van onze favoriete cartoons, maar we zouden ze zonder twijfel voorbijlopen op straat.

1 augustus