Mede-bedenker Michiel Devlieger over bijna 25 jaar ‘De Mol’: “We dachten eerst dat het niks zou worden”

TV Nieuwe politie­thril­ler ‘Hidden Assets’ komt binnenkort naar Streamz

In een onderzoek naar een moord en een aanslag werken de Ierse en de Belgische politie samen om een misdaadnetwerk op te rollen. De politiethriller ‘Hidden Assets’ zoomt in op familie, macht en de gevolgen van hebzucht. In Ierland kon de reeks al op heel wat lof rekenen, en vanaf 16 maart zal de hitserie ook voor ons beschikbaar zijn op Streamz.

21 februari