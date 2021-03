Meat Loaf maakt realityshow gebaseerd op grote hit

TVMeat Loaf (73) stort zich op het tv-wereldje. De zanger heeft een overeenkomst gesloten met productiebedrijf Nobody’s Hero om een nieuwe realityreeks te ontwikkelen. Die is gebaseerd op één van zijn grootste hits, ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’ uit 1993. Dat schrijft Deadline.

In de reeks zullen telkens twee koppels het tegen elkaar opnemen in de hoop het prijzengeld binnen te halen. Daarvoor moeten ze psychologische proeven ondergaan, waaruit moet blijken hoe goed ze als een team kunnen samenwerken en hoe groot hun vertrouwen in elkaar is. In de laatste fase zal het vertrouwen van het overblijvende koppel nog eens grondig op de proef gesteld worden in een ‘ultieme uitdaging’, klinkt het. Helemaal in lijn dus met de hit van Meat Loaf waarop het format gebaseerd is: ‘I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)’: “Ik zou alles doen voor de liefde, maar dat doe ik niet." Producenten Christopher Potts en Jonty Nash benadrukken dat het vooral ook luchtig en grappig wordt. “Er zitten zeker wat absurde opdrachten tussen, die geïnspireerd zijn op bepaalde ballads. Tijdens de show zullen er ook artiesten zijn die het geheel van muziek voorzien.”

Meat Loaf zelf zal als producent optreden. Of hij ook te zien zal zijn in de reeks, is nog niet helemaal duidelijk. ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’, de eerste single uit het album ‘Bat Out of Hell II: Back Into Hell’, luidde in 1993 trouwens de comeback van Meat Loaf in. Het nummer behaalde in maar liefst 28 landen een eerste plek in de hitlijsten.

Wie zich trouwens afvraagt wát Meat Loaf niet wil doen voor de liefde: daar gaf de zanger enkele jaren geleden al antwoord op. “Het lied werd geschreven door Jim Steinman", legt hij uit in een talkshow van Yahoo!. “Toen we het aan het opnemen waren, zei Jim: ‘Mensen gaan niet weten wat dát is.' ‘Natuurlijk wel’, zei ik.” En de zanger verklaart verder: “Dát is het zinnetje dat ik voor het refrein zing. Er zijn er negen, denk ik. Het probleem is dat Jimmy op zo'n manier schrijft, dat je snel vergeet wat de zin voor ‘I won’t do that’, is”, zegt Meat Loaf. Enkele van die zinnetjes: ‘Vergeten hoe je je nu voelt’ en ‘Stop met elke nacht over je te dromen’.

