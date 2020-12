Maxime verrast Julia met bloemen in ‘Cupido Ofzo’

De eerste date van Maxime en Julia was meteen een succes. “Het is een echte gentleman", vond zij. “Hij sprak niet veel, maar dat zijn de zenuwen.” En dus volgt er een tweede date met Maxime. Die heeft zich grondig voorbereid, want hij heeft een bos bloemen voor Julia meegenomen. “De reden waarom ik bloemen heb gekocht, is omdat ik je niet veel kon bereiken omdat ik ver weg was", legt hij uit. “Ik dacht: ik zal dan maar bloemen kopen." En Julia is daar alvast heel blij mee: “Het zijn mooie bloemen, da’s lief. Dankjewel!”