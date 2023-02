Maxime Meiland openhartig over verkrachting, zelfmoordgedachten en depressie, maar reacties zijn verdeeld: “Je moet het wel kópen”

TVMaxime Meiland, dochter van voormalig kasteelheer Martien en één van de gezichten in ‘Chateau Meiland’, brengt binnenkort een boek uit. Daarin vertelt ze openhartig over het feit dat ze is verkracht, dat ze worstelde met een depressie en zelfs met zelfmoordgedachten. “Clairetje is mijn redding geweest”, klinkt het. “Zij gaf me weer een doel in het leven.” Maar de reacties op haar memoires zijn verdeeld.

“Het begon op mijn 14de en heeft jaren geduurd”, zo vertelt de realityster over het vermeende seksueel misbruik in de Nederlandse talkshow ‘Humberto’. Ze gaf onder andere mee dat ze op jonge leeftijd verkracht werd door een ‘ex-bajesklant’. “En weet je, als je het ene rottige meemaakt na het ander, wordt heel je karakter daardoor aangepast. Je gaat alleen maar bergaf.” Naar eigen zeggen weet ze ook wie de daders zijn. “Ja, dat weet ik. En daar heb ik uiteindelijk nooit iets mee gedaan.”

Haar moeder Erica wist niet exact wat er aan de hand was, maar had wel door dat het slecht ging met haar dochter. “Ik vond flessen drank in de kast”, legt ze uit. “En ‘s avonds verdween ze dan opeens. Ze vertoonde heel moeilijk gedrag, maar ik wist niet dat dát speelde, want dat heeft ze me niet verteld.”

Op haar grootste dieptepunt zag Maxime zelfs helemaal geen uitweg meer. “Ik heb wel enkele pogingen gedaan ja”, bekent ze. “Ik heb momenten gehad dat ik dacht: dit komt allemaal niet meer goed, dit zie ik niet meer zitten. Mijn dochter, Claire, is mijn redding geweest op dat gebied. Toen had ik eindelijk weer iets dat me een doel gaf in het leven.”

Memoires

Net als haar moeder, Erica, en vader Martien, komt nu ook Maxime dus met een eigen boek. Na haar interview met talkshowhost Humberto waren de meningen echter verdeeld, omdat het duidelijk was dat de presentator het boek nog niet had mogen inkijken. Iets wat doorgaans wel gebruikelijk is bij zulke interviews. “Je voelt dat ze haar verhaal ook nog in het boek wil vertellen, dat ze dat opspaart”, klinkt het in de Nederlandse pers. “Enerzijds vinden mensen het heel dapper, dat ze zoiets vertelt. Ze doet het ook voor andere vrouwen, zo zegt ze zelf. Maar dat verhaal heeft natuurlijk een keerzijde, want als je het volledige verhaal wil weten, moet je wel dat boek gaan kopen. En mensen willen het ook echt weten, want ‘een ex-bajesklant’, dat is nieuwe informatie. En dat roept veel vragen op: wie is dat geweest?”

“Maxime weet dat die boeken heel goed verkopen”, klinkt het bovendien. “Dus dat is dubbel.” Klopt, want het boek van haar vader Martien bracht alvast meer dan 3 miljoen euro in het laatje.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

