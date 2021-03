Matti Swinnen uit ‘Costa Belgica’ boert niet slecht: “Ik verkoop nu zes à tien woningen per maand”

Vanavond kunnen we kijken naar de achtste en laatste aflevering van ‘Costa Belgica’ op VTM. Normaal gezien zouden er 24 afleveringen van de realityreeks gemaakt worden, maar corona strooide roet in het eten. “De laatste opnamedag was vorig jaar 13 maart”, begint Matti. “De dag dat in België de lockdown begon en wij in Spanje volgden de dag daarna. De maanden daarop waren hier bijna onmenselijk. Het was net alsof we in een gevangenis leefden, we mochten zelfs niet naar buiten om te wandelen.”