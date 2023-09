Matthijs van Nieuwkerk weet nog niet of hij op tv terugkeert

TV Bockie De Repper lapt alle tafelmanie­ren aan zijn laars in ‘Dat Eet Dan Gelukkig Zijn’

Hij heeft de volledige menukaart van ieder restaurant in ons land verorberd, inclusief de kaart zelf. Maar dat de meeste mensen zelf hun potje op tafel toveren, is volgens fulltime restaurantbezoeker Bockie De Repper (38) nog steeds fake news. Omdat hij weer vergeten is wat de pot in Vlaamse huishoudens schaft, stuurt Wim Opbrouck (54) hem op culinaire queeste door Vlaanderen in ‘Dat Eet Dan Gelukkig Zijn’.