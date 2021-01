Matthijs van Nieuwkerk getroffen door corona

TV Tristan uit ‘Boer zkt Vrouw’ start 2021 als vrijgezel: “Maar zoeken naar een lief? Gedaan ermee!”

6 januari 2020 was, ondanks de ongemakken van de coronacrisis, een jaar met hoogtepunten voor Tristan Swennen uit ‘Boer Zkt. Vrouw’. Toch heeft hij bij de start van 2021 een opvallend besluit genomen: hij pakt het voortaan anders aan in de liefde. “Als ik in 2021 de volle 365 dagen single zal blijven, dan ís dat maar zo.”