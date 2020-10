Matthias Schoenaerts, Veerle Baetens en Rik Verheye: sterrenparade in nieuwe mini-fictiereeksen van Eén

‘Lockdown’

‘De Shaq’

‘LEEF’

De vierdelige tragikomische reeks ‘LEEF’ draait rond Anja (Joke Emmers), een frivole dertiger die vastgeroest is in de routine van haar job. In haar fantasie heeft ze haar eigen beautysalon, in realiteit maakt ze overledenen klaar voor opbaring in een funerarium. Het scenario van ‘LEEF’ werd geschreven door Leen Vandereyken, bijgestaan door Lenny Van Wesemael, die ook de regie op zich neemt samen met Anthony Schatteman. Naast Joke Emmers is ook Michaël Pas in de reeks te zien.