Matthias Schoenaerts samen met Kate Winslet te zien in nieuwe HBO-serie

TVHet gaat Matthias Schoenaerts (44) duidelijk voor de wind. Momenteel is onze landgenoot nog te zien in ‘Amsterdam’, een nieuwe film met onder meer Robert De Niro. Binnenkort zal Schoenaerts dan weer acteren naast de zijde van ‘Titanic’-actrice Kate Winslet in een nieuwe HBO-reeks.

Matthias Schoenaerts heeft net zoals Kate Winslet namelijk een rol te pakken in de HBO-serie ‘The Palace’. De reeks vertelt het intrigerende verhaal binnen de muren van het paleis van een autoritair regime. Veel meer details over de serie zijn er nog niet. Will Tracy en Frank Rich, het duo achter ‘Succession’, is samen met ‘The Queen’-regisseur Stephen Frears verantwoordelijk voor de productie van de nieuwe serie. Daarnaast is ook Kate Winslet zelf betrokken bij de productie van ‘The Palace’. Matthias Schoenaerts en Kate Winslet kennen elkaar bovendien al langer. De twee acteurs waren al samen te zien in de Britse kostuumfilm ‘The King’s Gardens’

Slechte kritiek

Een releasedatum voor de reeks is er nog niet, maar fans van Matthias Schoenaerts kunnen de acteur momenteel wel al aan het werk zien in ‘Amsterdam’, de nieuwe film van David O. Russell. Naast Schoenaerts zijn er nog heel wat Hollywoodacteurs te zien in de prent. Denk bijvoorbeeld maar aan Christian Bale, Margot Robbie en John David Washington. Ondanks de veelbelovende cast zijn de reacties op de film eerder matig. “Het is onsamenhangend, saai en slordig”, klinkt het bij ‘TheWrap’. “Deze David O. Russell-film verspilt het talent van zijn castleden.” En ook bij ‘Variety’ zijn ze eerder negatief. “De prent is te ambitieus om volledig af te schrijven, maar de kans is groot dat hij gaat floppen.”

Bekijk hier: de trailer van ‘Amsterdam’.

Naast ‘Amsterdam’ en ‘The Palace’ heeft Schoenaerts nog heel wat andere projecten op zijn agenda staan. In 2023 zal onze landgenoot nog te zien zijn in ‘The Way of the Wind’. Daarnaast heeft de acteur nog een rol in ‘Django’ en ‘The Old Guard 2’.

