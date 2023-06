Matthias haalt, als enige Vlaming, finale van ‘Million Dollar Island’: “Ik heb me bewust afgezonderd van alle drama”

TV Uw tv-week in kijkcij­fers. ‘Thuis’ houdt als enige de kijkcijfer­muur overeind

Hittegolf of niet, in de laatste lijn richting seizoensfinale (nu vrijdag 30 juni) houdt de Eén-soap ‘Thuis’ de kijkcijfermuur als enige overeind. Met uitgesteld kijken ging de reeks vorige week als enige programma over de kaap van het miljoen fans. Achter ‘Thuis’ gaapt een flinke leegte. Overige topprogramma’s moeten het met 830.000 kijkers of minder stellen.