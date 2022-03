Matteo Simoni scoort rolletje in internationale hitserie ‘Atlanta’: “Ik speel een Hollander die Engels praat, dus mijn Engels moest niet eens perfect zijn”

‘Atlanta’, over de belevenissen van een opkomende rapper in de hiphopscene van Atlanta, is een stervehikel voor de Amerikaanse acteur Donald Glover, die ook bekend is onder z’n muzikale alias Childish Gambino. In seizoen 3 gaan de hoofdpersonages Paper Boi en Earn op Europese tournee, waarbij ze ook een club in Amsterdam bezoeken. Enter onze eigenste Matteo Simoni, als Nederlandse stagemanager, voor twee scènes met multitalent Donald Glover. Een hele eer, zegt Simoni. “Ik had gezonde stress voor die ene draaidag”, geeft hij toe. “Glover is echt een heel interessante maker op alle vlakken. Hij is niet alleen een goede acteur en muzikant, hij is ook een erg goede schrijver. Gelukkig speel ik een Hollander die Engels praat, dus mijn Engels moest niet eens perfect zijn. (lacht)“ Toen de adrenaline was gaan liggen, heeft hij zich goed geamuseerd op de set. “Ik heb een goed gesprek gehad met Donald. Hij heeft niet zijn hele privéleven op tafel gegooid, maar we hebben wel even over onze kinderen gepraat. Dat blijft onder ons, hé”, vertelt Matteo vrolijk.