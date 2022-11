Matige kijkcijfers na eerste week: Rode Duivels behoeden VRT (nog even?) van WK-voetbalkater

TVHet WK-voetbal leeft voor geen meter in ons land, behalve als de Rode Duivels spelen. Maar hoelang zal dat nog duren? Na de 1,9 miljoen fans voor hun eerste match, keken zondag 1,7 miljoen Vlamingen naar het pijnlijke verlies van hun idolen. En zo redden die arme Duivels de VRT (voorlopig) van een ferme kijkkater. Want er stemt opvallend minder volk af op het totale WK-aanbod. Zelfs Karl Vannieuwkerke moet het met gemiddeld ruim 160.000 kijkers of 30 procent minder doen dan bij het WK in 2018 in Rusland.

Geen vlaggen of wimpels in de straten, geen massa-bijeenkomsten, niks voetbalgekte. Maar voor de Rode Duivels schurkten we al twee keer massaal voor het tv-scherm. Zondagmiddag keken gemiddeld 1.692.643 Vlamingen naar de wedstrijd tegen Marokko. Er was zelfs een piek van 1.861.007 kijkers. Karl Vannieuwkerke en diens ‘Villa Sporza’ werd zondagavond meteen het slachtoffer van de pijnlijke nederlaag van de nationale ploeg. Zijn talkshow in het Gentse Wintercircus haalde 363.253 kijkers. Ter vergelijking, vier jaar geleden scoorde ‘Villa Sporza’ na de tweede match van de Duivels, tegen Tunesië, op zaterdagavond 756.636 kijkers. En nog wat vergelijkende cijfers. Vier jaar geleden, in volle voetbalgekte, werd de openingswedstrijd tegen Panama door liefst 2.068.476 Vlamingen gevolgd. De tweede wedstrijd van de Belgen, tegen Tunesië, gespeeld op een zaterdag om 14 uur, haalde toen ‘maar’ 1.691.953 dolle kijkers.

KIJK. Gilles De Bilde analyseert de wedstrijd tegen Marokko: eisten onderlinge frustraties hun tol?

Geen voetbalgekte

Van de dolgekke voetbaltaferelen in ons land haast 4,5 jaar geleden, is nu nauwelijks iets terug te vinden. Dat merk je ook aan het publiek dat van ’s morgens vroeg welkom is in het Wintercircus in Gent, van waaruit de VRT het WK-voetbal verslaat. Zondag zat de tent afgeladen vol, maar tijdens andere matchen was dat heel wat minder. Aan de inspanningen van de Sporza-redactie zal het ontbreken van enige Duivels-hype nochtans niet liggen.Alle wedstrijden kunnen op groot scherm gevolgd worden, er is randanimatie, de radio-uitzendingen kunnen live gevolgd worden. Het grote probleem: we liggen gewoon niet wakker van het voetbalfeest in Qatar.

Nog deze week, op 1 december, weten we al of het voor de Rode Duivels al dan niet een veel te vroege exit wordt in Qatar. En wordt het voor de VRT-sportredacties een aartsmoeilijke klus om dat WK levend te houden. Dat is dan ongewild goed nieuws voor de commerciële concurrenten VTM en Play4. De VRT is immers verplicht om alle wedstrijden én het ‘omkaderingsprogramma ‘Villa Sporza’ elke avond uit te zenden. De mogelijkheid om matchen en/of ‘Villa Sporza’ te verkassen naar Cavas lijkt haast onbestaande. In dat geval zouden immers ‘vervangingsprogramma’s’ moeten klaar zijn. En die zijn er nu niet.

Cijfers

Zo deden de andere zenders het

(Periode 20-11 tot en met 27-11)

