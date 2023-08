Mathis Mavuela straalt als Otis in ‘wtFOCK’: “Ik wil een voorbeeld zijn voor de LGBTQ+-gemeenschap”

TVToen hij jonger was had hij geen voorbeeld op het scherm, dus besloot Mathis Mavuela (19) er zelf één te worden. In de online jongerenreeks ‘wtFOCK:ADA' kruipt de Antwerpenaar in de huid van de excentrieke middelbare schoolstudent Otis. Wij spraken met de acteur over de gelijkenissen met zijn rol, het belang van representatie en zijn hobbelige liefdesleven. “Ik miste echt een zwarte homoseksuele man met een vrouwelijk kantje in een reeks.”