Mathieu Terryn krijgt het aan de stok met zijn stoel tijdens audities van ‘The Voice’

TV Bril van seriemoor­de­naar Jeffrey Dahmer te koop aangeboden voor 150.000 dollar

Er is al heel wat neergepend over ‘The Jeffrey Dahmer Story’, de Netflixreeks over de seriemoordenaar die zeventien mannen op gruwelijke wijze om het leven bracht. De typerende bril, die de echte Jeffrey Dahmer droeg in de gevangenis, wordt online te koop aangeboden voor maar liefst 150.000 dollar (zo'n 153.504 euro).

4 oktober