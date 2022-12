Mathieu Terryn gaat met twee kandidaten naar finale ‘The Voice’: herbekijk hier alle optredens uit de halve finale

Herselt Frederik uit ‘The Sky is the Limit’ treurt om doodgebe­ten pony Mimi (15): “Nog maar net geadop­teerd en dan gebeurt dit”

Ondernemer Frederik Laeremans, bekend van het tv-programma The Sky is the Limit, heeft deze week op zijn weide in Herselt zijn pony Mimi dood aangetroffen. Het dier werd aangevallen, twee andere pony’s bleven wel ongedeerd. “Mijn pluszoontje Mathis (6) deed de gruwelijke ontdekking”, vertelt Frederik, die denkt aan een wolvenaanval. Jan Loos van Welkom Wolf betwijfelt dat. “Er is geen enkel bewijs dat het om een wolf gaat en nu is het jammer genoeg te laat om het te verifiëren.”

