Mathieu Terryn en Jan Paternoster, nieuwe coaches in ‘The Voice’: “Ik zou zelf niet meedoen, ik wéét dat ik beperkt ben als zanger”

Showbits Karen Damen over nieuw seizoen 'Liefde voor muziek': "Een cover van K3 zou me nog steeds iets doen”

Hoe belangrijk is het om als artiest te mogen deelnemen aan ‘Liefde voor muziek’? Nu de nieuwe cast bekend is, trekken Desna en Senne met die vraag naar ex-deelnemers Karen Damen en Piet Goddaer, alias Ozark Henry. Van onschatbare waarde, zo blijkt. “Vraag dat maar eens aan Margriet Hermans en Niels Destadsbader”, aldus Piet. Margriet scoorde inderdaad de Zomerhit met ‘Lekker blijven hangen’ en tekende voor de strafste comeback in jaren. En ‘Verover mij’, een cover van K’s Choice, is één van de grootste hits van Niels Destadsbader. Karen Damen zal met extra veel aandacht kijken naar het nieuwe seizoen, want de artiesten gaan ook nummers uit haar K3-periode bewerken. “Dat gaat mij wel iets doen”, vertelt ze in een nieuwe Showbits.

