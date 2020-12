Mathias Coppens wordt quizmaster in nieuw VTM-programma, en jij kan meedoen: "Sterk concept met veel BV’s"

TVMathias Coppens (42) start een nieuw hoofdstuk in zijn televisiecarrière. Hij stapt in de voetsporen van illustere voorgangers als Mike Verdrengh, Walter Grootaers en Ben Crabbé, en wordt quizmaster. Volgend jaar maakt hij zijn debuut in een gloednieuw spelprogramma op VTM, waarvoor nog kandidaten worden gezocht.

Terwijl neef Dieter (42) voor 'Down the Road' op trektocht is in Fins Lapland en broer Staf (39) met zijn gezin een camping uit de grond stampt in Zweden, slaat ook Mathias Coppens (42) een nieuwe weg in. Al blijft hij daarvoor wel in eigen land. Voorlopig geen proeven meer op zijn geteisterde lijf in 'Het Lichaam van Coppens', noch onwaarschijnlijke stunts met bekende Vlamingen in 'Code van Coppens'. Mathias wordt quizmaster in een nieuw spelprogramma op VTM.

"Dit is voor mij een serieuze stap in het onbekende", geeft hij toe. "Het is de eerste keer dat ik als presentator een quiz ga hosten. Maar ik ben grote fan van sterke concepten. Toen ik te horen kreeg hoe het programma in elkaar zit, voelde ik me meteen aangesproken om hieraan mee te werken. Het is eens iets anders, en ik heb er ontzettend veel zin in."

Geen quizzer

Hoe de quiz zal verlopen, is nog een goed bewaard fabrieksgeheim. "In deze fase zijn we vooral op zoek naar enthousiaste quizzers", aldus Mathias. "Ik kan wel al verklappen dat de kandidaten er niet alleen voor zullen staan, want heel wat BV's passeren de revue. Zij beslissen zelfs mee over winst of verlies." Dat Mathias zelf geen fanatieke quizzer is, vindt hij absoluut niet erg. "Integendeel. Ik ben heel blij dat ik niet op de stoel van de kandidaten moet gaan zitten. (lacht)"

Ook VTM-channelmanager Maarten Janssen is opgetogen met de carrièrewending van Mathias. "Hij heeft al de zotste dingen gedaan bij ons, maar een quiz presenteren was daar nog niet bij. Met zijn talent en persoonlijkheid gaat hij ongetwijfeld ook deze uitdaging tot een goed einde brengen."

In 2004 was Mathias al samen met zijn broer Staf op VTM te zien als presentatoren van 'De meest identieke tweeling', in een nog verder verleden presenteerde hij voor Kindertelevisie op Filmnet en samen met zijn neef Dieter ging hij voor 2BE op avontuur in 'De poolreizigers'. Later presenteerde hij op VTM 'De slechtste chauffeur van Vlaanderen' en was hij de gastheer in 'Beauty & de nerd' en in 'All You Need is Love'. De grote populariteit kwam er vanaf september 2013, toen hij samen met Staf 'Het lichaam van Coppens' startte. In 2016 maakte het duo ook 'Hollywood in 't echt', maar dat viel tegen. Met 'Code van Coppens', waarin bekende Vlamingen moesten proberen te ontsnappen uit escaperooms, waren ze wel opnieuw succesvol.

LEES OOK