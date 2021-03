Mathias Coppens presenteert vanaf april de dagelijkse quiz ‘De Omgekeerde Wereld’

In ‘De Omgekeerde Wereld’ ontvangt Mathias Coppens op maandag en dinsdag telkens twee onbekende duo’s. Zij moeten vervolgens een quiz spelen met vragen die vijf bekende Vlamingen al beantwoord hebben. Het is dan aan de kandidaten om in te schatten wat onze BV’s gezegd hebben én hoe ze slim ze zijn. Vervolgens keren op woensdag de twee beste duo’s van de week terug en moeten ze proberen om de grote finale te bereiken. Wie er na een spannende afvalrace van acht weken de finale bereikt, maakt kans op 10.000 euro extra bovenop het reeds bijeen gesprokkelde prijzengeld.

40 bekende Vlamingen

In totaal hebben maar liefst 40 bekende Vlamingen de quizvragen al afgenomen. De vragen die ze voorgeschoteld zijn alvast erg verschillend. Weet politicus Jan Peumans bijvoorbeeld wat Louboutins zijn? En kan Stephanie Planckaert zeggen wat het Stockholmsyndroom is? Vanaf maandag 12 april komen we het allemaal te weten.

Op het lijstje van bekende Vlamingen staat een mooie mix van grote namen. Denk bijvoorbeeld maar aan Sam Gooris, Philippe Geubels, Natalia, Dina Tersago en Sammy Mahdi. Wie al zeker geen vragen moet beantwoorden, is Mathias Coppens. Als quizmaster is hij namelijk degene die de kandidaten mag ondervragen. Een kans waar hij zelf alvast erg blij om is. “Ik zag mezelf nooit als een echte quizmaster, maar bij ‘De Omgekeerde Wereld’ klopt het plaatje helemaal voor mij, het originele format sprak me echt aan.” In de quiz zijn namelijk alle vragen al gesteld en is het dus aan de kandidaten om in te schatten welke bekende Vlamingen het juiste antwoord kennen op welke vragen.