Marvel lanceert eerste zwarte Captain America: “We zijn niet bang voor de controverse”

TVAnthony Mackie (42) wordt de eerste zwarte Captain America in de geschiedenis van het Marvel Universum. Hij vervangt Chris Evans, die in 2019 aankondigde dat hij zijn superheldencape aan de haak zou hangen. Daarmee stapt de franchise voor het eerst af van het Amerikaanse ideaalbeeld: “Nee, geen blond haar en blauwe ogen meer”, knikt Marvel-producer Malcolm Spellman. “Dat gaat ongetwijfeld voor controverse zorgen, dat wisten we, en we zijn er niet bang voor.”

Spellman was de drijvende kracht achter de succesvolle Disney+-serie ‘The Falcon & The Winter Soldier’, waarin Mackie te zien is naast Sebastian Stan. Daarin zien we hoe Mackie’s personage, Sam Wilson, de rol van Captain America overneemt. “Wij hebben met deze reeks het grimmigste Marvel-verhaal ooit verteld”, grinnikt hij tevreden. “Eén van de personages heeft PTSD (posttraumatisch stresssyndroom, nvdr) en gaat wekelijks naar de psycholoog, het andere is een zwarte man die worstelt met zijn positie in de Amerikaanse samenleving. We hadden een beetje schrik dat Disney dat niet op prijs zou stellen, maar ze hebben er geen twee seconden over moeten nadenken toen we het script gingen voorstellen. Ook tijdens de opnames bleef ik een tik op mijn vingers verwachten, maar die kwam er niet. We wisten op voorhand dat dit voor controverse zou zorgen. Het is 2021, maar we zijn niet naïef. Het enige verschil is: we zijn niet bang meer voor die controverse. Het was tijd.”

“Een hele eer”

Mackie zal binnenkort te zien zijn in de vierde ‘Captain America’-film, die zopas werd aangekondigd door de studio. Waar het aanvankelijk onduidelijk was wié de hoofdrol zou spelen, bestaat er nu geen twijfel meer over. “Ik denk dat een zwarte Captain America spelen evenveel druk met zich meebrengt als een vrouw die Captain Marvel speelt: de machtigste held in het Marvel-universum. Daar gaat spijtig genoeg nog niet iedereen mee akkoord”, aldus Anthony Mackie in een interview met deze krant. “Maar die representatie is zo belangrijk. Ik wil zwarte jongeren tonen dat ze ook superhelden kunnen zijn. Het is een hele eer, maar ook eng, om een personage te spelen dat een minderheid vertegenwoordigt. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En haatreacties. Maar het is het waard”, klinkt het.

“Een zwarte Captain America komt precies op het juiste moment”, vervolgt de acteur. “Het is een extra boost voor de bewegingen die zich verzetten tegen racisme, homofobie, seksisme of dergelijke nonsens die al lang van de baan hadden moeten zijn. Ik heb die worsteling met de maatschappij ook meegenomen in mijn personage. Hij vraagt zich af hoe hij als zwarte Amerikaanse held een volk kan vertegenwoordigen dat hém niet vertegenwoordigt. Zij zitten namelijk nog te wachten op dat blonde haar en die blauwe ogen...”

Iets goed te maken

Volgens Spellman had Marvel nog iets goed te maken met de zwarte gemeenschap. “In 2003 werd een strip uitgebracht, ‘ Truth: Red, White & Black’, door Robert Morales en Kyle Baker. Daarin werd voor het eerst een zwarte supersoldaat zoals Captain America voorgesteld. Het veroorzaakte zoveel controverse dat het boek uit de handel werd gehaald. Sindsdien werd het verhaal doodgezwegen, ook nadat Disney het bedrijf overkocht in 2009. Wij hebben dat personage - Isaiah - niet alleen vernoemd, maar ook een rol gegeven in ‘The Falcon & The Winter Soldier’. Om het dan af te maken met de casting van Anthony als onze nieuwe Captain. The Falcon was sinds de allereerste strips uit 1970 slechts ‘de sidekick’ van een witte held. Het was aan ons om daar iets aan te doen. Het maakt de fouten uit het verleden niet goed, maar het is een mooi begin.”

Marvel zet de laatste jaren steeds meer in op diversiteit. Zo was er de film ‘Captain Marvel’ - met een vrouwelijke held als hoofdrol, ‘Black Panther’ - met een volledig zwarte cast, en binnenkort ook ‘Shang-Chi’ - met een volledig Aziatische cast.

LEES OOK

Volledig scherm Chris Evans vertolkte vroeger de rol van Captain America. © Evan Agostini/Invision/AP