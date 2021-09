Martine vertelt in ‘Axel Gaat Binnen’ over ongeval dat haar blind maakte: “Ze hebben allebei m’n ogen moeten verwijderen”

TVAan pakkende getuigenissen geen gebrek in de eerste aflevering van ‘Axel Gaat Binnen’ woensdagavond. Axel Daeseleire (52) verbleef vijf dagen in een blindeninstituut en ontmoette er verschillende bijzondere bewoners. Vooral het verhaal van Martine was erg pakkend.

“Ik ben blind geworden door een vrij zwaar verkeersongeluk”, stak Martine van wal. “Mijn man is tegen een muur gereden en onze auto is in de gracht beland. M’n echtgenoot was op slag dood, m’n zoontje raakte gewond aan z'n been en ik lag enkele weken in coma. Ik herinner me daardoor niets meer van die tragische gebeurtenis. M’n gezicht lag wel helemaal open. Ze hebben bovendien allebei m’n ogen moeten verwijderen omdat er te veel glas van het voorraam in terecht gekomen was.”

Toen Martine opnieuw bij bewustzijn kwam, bracht een dokter haar op de hoogte van het slechte nieuws. “Hij zei dat ik voor de rest van m’n leven blind zou zijn”, vervolgde de vrouw haar verhaal. “Mijn wereld stortte in elkaar. Ik ben toen heel kwaad geworden op die arts. Naar m’n man heb ik in eerste instantie niet gevraagd. We waren namelijk uit elkaar aan het groeien door z’n drankgebruik. Dat was niet meer houdbaar. Hij wou zich niet laten helpen, tot hij op een dag zei dat hij het niet meer zag zitten. En dan heeft hij z’n hele gezin daarin willen meesleuren. Ja, hij is op dat moment met opzet tegen die muur gereden.”

Gebrek aan seksuele intimiteit

Ook met de 29-jarige Alexander had Axel een openhartig gesprek. De jongeman vertelde onder andere hoe moeilijk het is voor mensen met een visuele handicap om relaties aan te gaan. “Ik zou graag een toffe vriendin hebben”, klonk het. “Ik mis die affectie wel. Zeker op mijn leeftijd, ik ben intussen eind de 20. Experimenteren op lichamelijk vlak, ik zou dat graag eens meemaken. Met mezelf heb ik natuurlijk wel al geëxperimenteerd. Als je ‘s nachts wakker ligt, ga je al eens voelen, hé.”

(Lees verder onder de video.)

Axel had ook een ontroerend babbel met Jef. De man was in zijn jonge jaren presentator op een lokale radiozender. Standaard in zijn playlist: Corry Konings. Axel besloot om dj Jef te verrassen met een babbeltje met zijn idool van toen. Daarnaast ontdekte Daeseleire ook hoe blinden zich op de openbare weg verplaatsen. Speciaal geribbelde stoeptegels spelen daarbij een cruciale rol.

Heb je na het zien van dit fragment nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

‘Axel Gaat Binnen’, elke woensdag om 21.45 uur op VTM en VTM GO.

