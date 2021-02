Martine Jonckheere staat opnieuw op de set van ‘Familie’: “Ik werd meteen voor de leeuwen gegooid”

TV Mogelijke recordver­koop in ‘Stukken Van Mensen’ dankzij Napoleon-pisto­len

1 februari Twee bijzonderheden in het nieuwe, zesde seizoen van 'Stukken van mensen'. Het is het eerste zonder dealer Patrick, die een priesteropleiding volgt in het Vaticaan, en door corona kunnen de deals niet meer beklonken worden met een handdruk.