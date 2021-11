Martine Jonckheere slaakt een ultieme noodkreet: “Steun me, ik heb het broodnodig”

Royalty Prinses Delphine over deelname aan ‘Dancing With The Stars’: “Of de koninklij­ke familie gaat kijken? Ik ga niemand verplich­ten”

Op 4 december gaat de danswedstrijd ‘Dancing With The Stars' opnieuw van start. Met als opvallendste deelnemer Delphine van Saksen-Coburg, prinses van België (53). In de krant ‘Het Nieuwsblad’ vertelt ze dat de wedstrijd haar best wel angst inboezemt. “De laatste keer dat ik danstraining kreeg, voelde ik me een onwennige neushoorn in een tutu.”

26 november