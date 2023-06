Martijn Kesters hoopt de liefde te vinden in ‘Boer zkt Vrouw’: “Maar mijn bedrijf moet ik altijd voorrang geven”

TV “Ik word dommer afgeschil­derd dan ik eigenlijk ben”: dochter Wesley Sonck krijgt eigen programma op VTM GO

Met bijna tweehonderdduizend volgers op Instagram is Amy Sonck (23), dochter van ex-voetballer Wesley Sonck, geen onbekende op sociale media, maar straks leert ook het grote publiek haar beter kennen. Vanaf 10 juni toont ze haar stoere kant in de VTM GO SHORTIE ‘Extramy’. Samen met professionele atleten verlegt ze haar grenzen met extreme sporten. Tijd voor een nadere kennismaking. “Eerlijk? Eén keer zag ik het totaal niet zitten.”