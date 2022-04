Marlène de Wouters doet haar #MeToo-verhaal in ‘VTM Nieuws’: “In die tijd werd daar niet over gesproken”

TV RECENSIE. ‘Dirty Lines’: “Tussen het robuuste gekreun van de sekslijnen door verrassend educatief”

Tien jaar voordat de meiden van Opium vurige verhaaltjes op muziek zetten, plaveiden eigenlijk twee Amsterdamse broers het pad door voor het eerst in de geschiedenis sekspraatjes via de telefoon aan te bieden. De zogenaamde 06-lijnen waar mensen aan vijftig cent per minuut konden inbellen om letterlijk en figuurlijk aan hun trekken te komen, maken nu de smeuïge verhaallijn uit van de nieuwste Nederlandse Netflix Original-reeks ‘Dirty Lines’. Of u deze bonte melange van ‘GLOW’ en ‘Sex Education’ meteen moet verslinden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

9 april