Marleen Merckx verklapt welke ‘Thuis’-acteur het beste kust (en het is niet Pol Goossen)

“In al die jaren heeft Simonneke al veel mannen gehad, maar welke acteur kuste er het best?”, vroeg een nieuwsgierige luisteraar zich af. En daar moest Marleen niet lang over nadenken. De kus met Mo (Noureddine Farihi) is namelijk in haar geheugen gegrift. Zijn ontzettend zachte lippen lieten een serieuze indruk na. “Ik herinner me dat ik tijdens de kus dacht: ‘Amai die heeft zachte lippen’.”

Wat later in de podcast vertelt Merckx nog over haar goede band met Pol Goossen (Frank in ‘Thuis’) en over hoe de koosnaampjes ‘baby’ en ‘suske’ in de soap werden geroepen, hoe het is om al meer dan 30 jaar in de huid van één van de meest iconische Vlaamse soappersonages te kruipen.