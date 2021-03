Marleen Merckx speelt voor het eerst aan de zijde van dochter Britt in waargebeurde fictiereeks over de aanslagen in Zaventem

TVOp 22 maart 2021 is het exact vijf jaar geleden dat de luchthaven van Zaventem werd opgeschrikt door een terroristische bomaanslag. Normaal gezien zouden de laatstejaarsstudenten van het Sint-Ritacollege in Kontich die ochtend op reis vertrekken naar Rome. Vlak voor hun vertrek kwamen er echter twee bommen tot ontploffing in de vertrekhal. In ‘22/3: Wij waren daar’, een waargebeurde fictiereeks, krijgen we nu te zien hoe zes fictieve leerlingen omgaan met de gevolgen van deze traumatische gebeurtenis.

Voor de studenten was het een vreselijke ervaringen en in de jaren die volgden, probeerden de leerlingen om alles stap voor stap een plaats te geven. Jaap Van Veen en Tim Tielemans, twee jongeren die op de dag van de aanslagen aanwezig waren, hebben hun verhaal nu in een fictiereeks gegoten. Het resultaat is ‘22/3: Wij waren daar’, een reeks van zes korte afleveringen waarin we te zien krijgen hoe de studenten in kwestie op zoek gaan naar een manier om dit trauma te verwerken.

Jong talent

In totaal zijn er zes hoofdpersonages die vertolkt worden door jong talent. Denk maar aan Jonathan Michiels, Zita Windey, Idries Bensbaho, Pepijn Vandelanotte, Sofia Ferri en Britt Das. Al spelen er naast enkele nieuwkomers ook enkele bekende namen mee in de reeks. Zo staat Marleen Merckx voor het eerst op de set met haar dochter Britt en spelen zij ook in de reeks moeder en dochter. Daarnaast zijn er rollen weggelegd voor onder meer Bas Van Weert, Tom Ternest, Marc Stroobants, Els Beatse, Hans Van Cauwenberghe, Eva Binon en Alejandra Theus.

De eindsong die in de slotaflevering te horen is, is van de hand van Camille Dhont. Zij schreef het nummer ‘9 seconden’ speciaal voor de reeks, geïnspireerd op het verhaal en de getuigenissen van degenen die erbij waren tijdens de aanslagen in Zaventem.

‘22/3: Wij waren daar’ is op zaterdag 20 maart om 21.55 te zien bij VTM en vanaf donderdag 18 maart in exclusieve preview op VTM GO

