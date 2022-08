Mark Verstraete wil waardig afscheid van ‘De Kotmadam’: “Afleveringen uit 2017 nog steeds niet uitgezonden, dat maakt mij boos”

TV Ter ere van release ‘House of the Dragon’: AR-game ‘DracARys’ nu ook in België

Op 22 augustus is het eindelijk zover, dan verschijnt de reeks ‘House of the Dragon’ verschijnt op Streamz, een spin-off van het populaire ‘Game of Thrones’. Maar streamingdienst HBO Max heeft nog meer goed nieuws voor de fans in petto: ze hebben een bijhorende AR-game (Augmented Reality) gelanceerd, met de naam ‘DracARys’. Die was nog niet beschikbaar in België, tot nu.

20 augustus