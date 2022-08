Mark Verstraete wil waardig afscheid van ‘De Kotmadam’: “Aan die heruitzendingen verdien ik niéts”

TV “Nagelbij­ten vanaf de eerste aflevering”: internatio­na­le pers lovend over ‘House of the Dragon’

“Het is pure ‘Game of Thrones’, van de beste variant”, zo klinkt het laaiend enthousiast bij BBC. En nee, zij zijn niet de enigen die hoog oplopen met ‘House of the Dragon’, de langverwachte prequel van de immens populaire fantasyreeks. Als we de internationale pers mogen geloven, moet de HBO-serie - bij ons te bekijken op Streamz - niet onderdoen voor het origineel.

