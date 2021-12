Mark Van Ranst wordt opvallende gastacteur in ‘De Buurtpolitie’, en hij is niet de enige BV: “Ik had tijd en goesting”

“Toen ik mijn zoon Milo vertelde dat ik meespeel in ‘De Buurtpolitie’, viel z’n mond open van verbazing.” Acteur worden stond in de verste verte niet op de bucket list van Marc Van Ranst. Maar toen de professor enkele maanden geleden gevraagd werd voor een gastrol naast het populairste politiekorps van het land, stemde de populairste viroloog van het land onmiddellijk in. “Milo is grote fan van het programma”, legt de professor uit. “Vandaar dat het me leuk leek om een aflevering mee te spelen. Hij had de dag van de opnames school en kon daarom niet mee. Hij heeft me achteraf gevraagd of ik enkele handtekeningen had gescoord. Helaas moest ik hem teleurstellen. (lacht)”