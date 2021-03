Marijn verbaasd over ophef rond zwoele nacht met Candice in ‘Blind Getrouwd’: "Seks hoort toch gewoon bij daten?"

TV Allison Scott wees Sean Dhondt de deur toen ze zijn bedrog ontdekte: “Ik wilde hem vermoorden”

16 maart Allison Scott (30) vertelt in ‘Kat Zonder Grenzen’ openhartig over het bedrog van haar partner, Sean Dhondt (37), en hoe ze daarmee is omgegaan. De gelekte naaktfoto’s en filmpjes werden haar toegestuurd door vrienden. “Ik wist aanvankelijk niet wat er aan de hand was. Sean gaf me niet alle details.”