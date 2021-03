Marijn Devalck neemt afscheid van ‘Meneer Boma’: “Nu verder doen, dat zou niet kloppen”

TVHet is even slikken voor de trouwe fans van ‘F.C. De Kampioenen’. Na 30 jaar hebben de acteurs zelf beslist om een einde te breien aan de populairste Vlaamse comedy ooit. Een beslissing waar ook Marijn Devalck, a.k.a. Balthasar Boma, helemaal achterstaat. “Die 30 jaar is een unieke periode geweest, we hebben een label dat niet vervangbaar is. Maar nu verder doen, dat zou niet kloppen.”

‘FC. De Kampioenen’ heeft een indrukwekkend parcours afgelegd: er werden 273 afleveringen, 112 strips, 4 films en een kerstspecial gemaakt van de Vlaamse serie. Marijn Devalck kroop jarenlang in de huid van meneer Boma, PDG van de Boma Vleesindustrie nv en voorzitter van de slechtste voetbalclub van ons land. “Die 30 jaar is een unieke periode geweest, we hebben een label dat niet vervangbaar is. Maar nu verder doen, dat zou niet kloppen. Als we het doen om nog centen te verdienen of om per se in beeld te komen, dan zou dat kunnen tegenwerken.”

In 2019 bestelde de VRT nochtans een extra reeks afleveringen om de dertigste verjaardag van de serie te vieren. Maar vorig jaar in maart sloeg het noodlot toe, Johny Voners, die al sinds het prille begin Xavier speelde, overleed aan de gevolgen van huidkanker. “We zochten naar een manier om een ode te brengen aan Johny. An Swartenbroekx (Bieke) kwam op het idee om een special te maken. Daar stond iedereen meteen achter.” De special was een enorm succes. De anderhalf uur durende aflevering werd op kerstdag uitgezonden en was met bijna 2,4 miljoen kijkers de absolute kampioen van de kijkcijfers in 2020. “Die special was echt wel ‘speciaal’, het was komedie en drama door elkaar, maar ook fictie en realiteit door elkaar. Het was een heel mooi verhaal en nu hebben we dat zeker in schoonheid beëindigd.”

Een unicum

Ondertussen is het al meer dan tien jaar geleden dat de laatste aflevering werd opgenomen. Marijn beseft dat er in die tijd enkele problemen de kop opstaken. “Toen De Kampioenen begonnen, waren we allemaal dertig jaar jonger. Figuren zoals Bieke en Marc hebben ons jong publiek aangetrokken. Marcske was een echte ‘vedette' bij de kinderen. Maar nu zijn de acteurs mensen van rond de vijftig jaar, dus het wordt moeilijker om die personages op een geloofwaardige manier te blijven spelen.”

Voor Devalck is het dus mooi geweest. “Komedie die dertig jaar bestaat, dat is eigenlijk al een unicum. Ik ben heel dankbaar. En nee, ik ga ‘De Kampioenen’ niet missen, ik ga het bewaren als een hele mooie souvenir.”

