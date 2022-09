Marieke Dilles over haar nieuwe rol in ‘Thuis’: “Vicky moet echt spartelen om te overleven”

TVDe cast van ‘Thuis’ krijgt versterking. Marieke Dilles (35), bekend van ‘Vermist’ en ‘Flikken Maastricht’, dook woensdagavond voor het eerst op in de soap als Vicky, de zus van Dieter en de alleenstaande mama van Ilias. En ze blijft ook een tijdje, verklapt ze in dit gesprek over haar personage, verhaallijn en het hoge werktempo op de set. “Ik heb mezelf echt moeten bijspijkeren op Wikipedia.”

Dat de ‘Thuis’-cast wordt uitgebreid, mag ook wel. Vorig seizoen stierven personages Leo, Tania, Robrecht én Kobe en belandde Stefaan in de cel. “Ik speel Vicky en dat is niet alleen de zus van Dieter, maar ook de mama van Ilias en de jonge tiener Febe”, zegt Marieke. “Die dochter heeft de kijker nog niet gezien, maar dat komt nog wel. Vicky staat er alleen voor, want haar man zit in de gevangenis. Haar job in een supermarkt is ontoereikend om rond te komen en voor haar gezin te zorgen. Voor veel eenoudergezinnen zal haar situatie herkenbaar zijn. Zeker nu het leven zoveel duurder is geworden. Ik zit zelf niet in die situatie, maar vind het erg belangrijk en relevant om die groep te representeren. Ik speelde in het verleden vooral advocates, journalistes, inspecteurs... Het is de eerste keer dat ik een personage moet neerzetten dat spartelt om te kunnen overleven. Ik ben heel blij met deze rol.”

Vicky lijkt geen kleine gastrol te zullen worden?

De makers en ik hebben een wederzijds engagement aangegaan voor één seizoen. Daarna zien we wel. Zo’n tijdspanne vind ik perfect. Ik had hier ook nood aan.

Hoezo?

Dit aanbod kwam op het juiste moment in mijn leven. De voorbije jaren heb ik veel als freelancer gewerkt. Vooral in het theater, maar ook in series met kleine gastrollen. Allemaal korte projecten. Ik had weer zin in een langer project met nog eens vaste collega’s om me heen. Ik wilde nog eens echt onderdeel zijn van een groep.

Schrok je van het voorstel?

Ik had het niet verwacht, nee. Ik weet niet of het door corona komt, maar een tijd geleden heb ik beslist om in het leven iets vaker ‘ja’ te zeggen. Ik ben in het verleden misschien iets teveel een piekeraar geweest. Ik wilde altijd graag eerst goed over alles nadenken en pas daarna misschien iets beslissen. Ik heb me voorgenomen om minder te twijfelen en meer te springen. Dat ga ik nu ook bij ‘Thuis’ doen. Omdat ik van verscheidenheid hou, ga ik het komende jaar wel ook nog een paar andere korte projecten doen. Dat is perfect combineerbaar.

En hoe zijn de collega’s bij ‘Thuis’?

Ik weet dat het een huizenhoog cliché is, maar ik voelde me op mijn eerste opnamedag meteen thuis. Ik kwam terecht in een warme groep. In de foyer staat er wel elke dag iets lekkers op tafel omdat iemand trakteert voor zijn verjaardag ofzo. Heerlijk! (lacht) Ik kende trouwens al wel wat collega’s. Zo was An Vanderstighelen (Sam) al een goede vriendin van mij en werkte ik bij ‘Vermist’ al enkele seizoenen samen met Stan Van Samang (Harry).

Hoe goed kende je ‘Thuis’?

Euh, niet zo goed. (lacht) Ik was geen trouwe kijker. Nu wel, natuurlijk. (lacht) Af en toe bleef ik vroeger bij het zappen wel eens hangen, maar ik kende zeker niet alle personages en hun verhaallijnen. Ik ben dus heel blij dat ik alles over ‘Thuis’ op Wikipedia kan nalezen. Raf Jansen (Dieter) en Bram spooren (Ilias) zijn mijn belangrijkste tegenspelers, maar heb ik op de set voor het eerst ontmoet. Vanaf het eerste moment klikte het gelukkig tussen ons. Raf komt net als ik uit de Kempen en ik zie hem helemaal als mijn tv-broer. Met Bram sprak ik voor onze eerste scène al eens af. Ik wilde weten hoe hij zijn tv-moeder zag. Ik kon Vicky niet van nul beginnen creëren, omdat er in ‘Thuis’ al veel over haar is verteld. Daar moest ik rekening mee houden.

Je nieuwe job lijkt dus mee te vallen.

Wat me wel verraste, was het hoge werktempo. Bij ‘Thuis’ wordt een scène drie keer gerepeteerd en daarna in twee takes opgenomen. Ik dacht dat ik het daar moeilijk mee zou hebben, maar dat valt allemaal mee. Dat tempo geeft een energieboost waardoor je ook voortdurend geconcentreerd blijft. Ik moest op de set wel serieus wennen aan het ontbreken van de vierde wand. Ik was het gewend om in series als ‘Vermist’ en ‘De Vijfhoek’ op locatie en in echte huizen te filmen. Bij ‘Thuis’ staan de meeste decors in een tv-studio en hebben alle kamers maar drie muren. Waar de vierde wand hoort te staan, daar staat de camera. Daar blijf ik nog steeds van onder de indruk. (lacht)

Nochtans stond je meer dan tien jaar geleden al eens op de set van ‘Thuis’.

Dat was maar een halve draaidag, waar ik me amper nog iets van herinner. Al weet ik wel nog dat ik toen een secretaresse op een advocatenkantoor vertolkte en dat ik na de opname de vraag kreeg of ik dat personage voor langere tijd wilde spelen. Ik zat toen in mijn laatste jaar van mijn acteeropleiding en had net al ‘De smaak van De Keyser’ opgenomen. De timing zit nu beter dan toen.

Dit lijkt wel de zomer van je leven, want naast je nieuwe rol in ‘Thuis’, ben je ook getrouwd en net terug van een droomreis. Je honeymoon?

Het lijkt allemaal samen te komen, maar dat is eerder toeval. Ik ben in juni getrouwd, maar onze trip naar Indonesië lag al veel langer vast. Ik droomde er al jaren van om eens langer dan twee weken op vakantie te gaan. Deze zomer wilde ik het gewoon eens doen. Samen met mijn kersverse man, Seppe, en onze zoon van vier, Rocco, reisde ik vijf weken door Indonesië waar we de eilanden Java, Bali en Flores bezochten. We trokken rond met de rugzak en namen het openbaar vervoer. We hadden geen planning gemaakt. Enkel het hotel voor onze eerste overnachting lag vast. De rest lieten we ter plaatse over aan onze inspiratie of goesting van de dag. Aan zo’n vakantie had ik eens echt nood. De rest van het jaar ligt alles vast in mijn agenda en heb ik constant verplichtingen. Ginder moest er niks. Pure vrijheid. Het was heerlijk om te kunnen opstaan en de tijd te kunnen nemen om te genieten.

Heeft het huwelijk iets veranderd voor jou?

In mijn hoofd is er niks veranderd. Seppe en ik zijn ook al negen jaar samen en hebben samen een kind. Ik heb op mijn bruiloft een heel mooie dag beleefd met een feest met al onze vrienden. Ik heb daar enorm van genoten. Maar ik voel me nu geen andere Marieke.

