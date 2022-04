Margriet Hermans over zware depressie: “Een potje pillen naar binnen werken en dan zou het gedaan zijn”

“Iedereen verwachtte dat ik een huisje-tuintje-kindje-leven zou beginnen, maar ik voelde al snel dat dat niet voor mij was weggelegd”, aldus Margriet. “Ik worstelde daar enorm mee en zat constant in conflict met mezelf. Ik had zoveel in mij, maar ik raakte dat niet kwijt. En zo belandde ik stilaan in een depressie. Een zware depressie. Ik bleef ook maar eten. Ik at mezelf een harnas rond mij. Ik had echt het gevoel dat ik op deze manier niet meer wou leven. Dus ik pakte een potteke met medicijnen en ik dacht: ik eet dat helemaal leeg zodat ik in een roes beland en het gedaan is. Tot m’n grote verbazing werd ik wakker en voelde ik me veel beter.”