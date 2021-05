Margriet Hermans klaagt aan: “Meisjes in media moeten mooi, blond en niet te slim zijn”

“Als je met pensioen gaat, lijkt het wel alsof je in een fase van je leven komt waarin niemand je nog belangrijk vindt”, zegt Margriet. “Want aan jou is bij wijze van spreken niets meer te verdienen.” Wanneer James haar vraagt of er in het medialandschap te veel wordt ingezet op jonge mensen, gaat ze daarmee akkoord. “Jong, en dan vooral ook voor vrouwen ligt er te veel focus op ‘mooi, blond en niet te slim’. Ze worden in een bepaalde richting gekneed. Jongens krijgen nog meer de kans om zichzelf te zijn.”

Margriet had het ook over de legende van Sinterklaas en Zwarte Piet. “Ik snap wel dat er een hele geschiedenis achter zit van ‘wit is goed en zwart is slecht’. Daar moeten we vanaf”, meent ze. “Ik had het sowieso toch al niet voor de Sint en Piet”, bekent Hermans. Ze vertelt daarna hoe ze in het zesde leerjaar de waarheid leerde over Sinterklaas en hoe ze daardoor haar geloof is verloren.