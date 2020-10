Margriet doet Delphine Lecompte voorstel: “Geef mij wat van je hoge libido?”: de leukste momenten uit de 11de ‘Slimste Mens’-aflevering

TVSlimste Mens-sensatie Ella Leyers overheerst alles en iedereen en overwint elke moeilijkheid. Ook haar zo gevreesde en verdoemde elfde deelname aan de quiz van Erik Van Looy. In aflevering twaalf gaat ze voor het absolute record en kan ze VTM-journalist Julie Colpaert van de troon stoten. Door alle aandacht ging de entrée van de meest vreemde kandidaat ooit in ‘De Slimste Mens’ wat verloren. Wie is die Delphine Lecompte?

Ja, de zetels waarin de drie kandidaten van De Slimste mens zitten zijn ruim bemeten, maar plots lijkt de oranje stoel waarin nieuwkomer Delphine Lecompte zit plots heel wat groter dan de zitjes van haar medespelers. Een schriele vogel, een klein hoopje onzekerheid, een schuchter meisje, een kandidate in een AC/DC-t-shirt, die vooral vragen over Motörhead en Chinese naakthonden zou willen krijgen, bij wijlen niet aanwezig lijkt en vooral naar de studiovloer tuurt. Delphine Lecompte dus. de dichteres die op 22 januari 1978 werd geboren in voormalig Kongo. Maar elke zin die ze uitspreekt verrast, valt op, is merkwaardig. Ze is de kleindochter van de roemruchte dokter Herman Lecompte, de man die duizend jaar ging worden, maar op 79-jarige leeftijd toch overleed. Ze kon haar opleiding tolk Frans-Russisch niet afmaken omdat ze in de psychiatrie belandde. In 2004 debuteerde ze met de Engelstalige roman ‘Kittens in the Boiler’. Ze raakte meer bekend dankzij opgemerkte passages op de literaire tournée Saint Amour. Inmiddels schrijft ze aangebrande columns in ‘Humo’ en wordt ze gemakkelijkheidshalve omschreven als de vrouwelijke Herman Brusselmans. Na één geslaagde passage in ‘De Slimste Mens’, weliswaar in de schaduw van Ella Leyers en Ben Crabbé, die aan het einde van de aflevering wel netjes naar huis werd gespeeld door Lecompte die, na welgeteld één deelname, nu al als dé verrassing van het huidige Slimste Mens-seizoen mag omschreven worden en voor een compleet chaotische, hilarische aflevering zorgde. En ja, ze zal in aflevering twaalf opnieuw aanwezig zijn.

Maar de spotlichten nu volop op Ella Leyers, hét Slimste Mens-fenomeen 2020. Elfde aflevering probleemloos genomen. Schrander en snugger. Oog voortdurend op de chrono waardoor ze met exact 3 seconden voorsprong alweer won. Klaar voor de twaalfde aflevering. Indien ze simpel bij de les blijft, wordt ze straks de nieuwe absolute recordhoudster en speelt ze Gert Verhulst maar vooral Julie Colpaert naar de eeuwige tabellen.

In de elfde aflevering bleef Ella vooral erg rustig. Ze trok moeiteloos het laken naar zich toe in de foto- en filmpjesronde. Ook al omdat Ben het verknoeide in zijn fotoronde en zijn achterstand van 100 seconden ondanks een forse remonte niet volledig kon dicht fietsen. De Blokken-gastheer dus opnieuw naar de finale, tegen nieuwkomer Delphine Lecompte. Ben zag de bui al hangen en ging uiteindelijk ook kopje onder. Verrassend of niet, Lecompte kon vlot vier goede antwoorden bedenken over Mozes. Exit Ben. Vroeg, erg vroeg, want eerder toch tweede en derde beste speler in ‘De Slimste Mens ter Wereld’.

De leukste quotes

Delphine Lecompte (waarom ze een AC/DC-t-shirt draagt): ‘Omdat dichters vooral geassocieerd worden met ingewikkelde Tsjechische jazz en Brahms, dacht ik dat ik dat meteen duidelijk moest maken’.

Lecompte (over een bekend gedicht van haar): ‘Masturberen met een diepvrieskreeft. Niet honderd procent autobiografisch’.

Brusselmans (over Lecompte): ‘Er wordt de laatste jaren veel gezegd dat ik een vriendin heb die veel jonger is dan ik. Delphine heeft een vriend gehad die veertig jaar of meer ouder was dan zij. Dus. Omer. Pijnlijk’. Waarop Lecompte: ‘Hij zit hier niet, neen. Hij kijkt naar De Buurtpolitie en gaat dan naar bed. Mijn nieuwe vriend is slechts 20 jaar ouder. Die gaat naar bed na twintig Cara’s’.

Ella Leyers (of ze drinkt): ‘Af en toe. Als ik drink. Dus dagelijks’.

Lecompte: ‘Ik heb vorige week nog een verstikkingsincident gehad met een maatje. Ik was bijna dood. Ik had een stukje geïnhaleerd en dat is nu aan het verzweren in mijn long’. Waarop Margriet Hermans: ‘Dat is nu gerookte haring’.

Ban Crabbé (over Ella Leyers): ‘Zij weet alles...’.

Erik (tegen Ben, na de fotoronde over deuren): ‘Ben, je moet maar denken je bent er deur’.

Hilarische momenten

Deze elfde aflevering, was buiten het succes van Ella één groot hilarisch moment. Noem het een zootje ongeregeld, een lachparadijs ofzo. Met onder andere twee piemelvragen na elkaar, waarna Brusselmans afrondt met de melding dat hij slechts twee vieze Spaanse woorden kent: Dos Rabos. Twee piemels. Waarop Margriet: daar moet Favor nog achter’. Goed voor veertig minuten humor en lachen en een kwartier harde quiz met Ella als winnares.

Kantelmomenten

Na de ‘Open deur’ ronde is er exact vier seconden tijdsverschil tussen de kandidaten. In de puzzelronde verliest Ella wat tijd, maar nauwelijks de moeite. Ben verspeelt zijn kansen in de fotoronde. Hij maakt zijn achterstand in de filmpjesronde nog wel goed, maar Ella blijft geconcentreerd en stopt op tijd. Ze wint met drie seconden voorsprong op Lecompte.

In de finale kan het alle kanten uit, maar uiteindelijk maakt Delphine het mooi af met vier goede antwoorden op de vraag over Mozes. Exit Ben.

De eindscore (voor het finalespel)

Ella Leyers 318 sec.

Delphine Lecompte 315 sec.

Ben Crabbé 304 sec.

De stand

Ella Leyers 11 deelnames 6 keer gewonnen 5 finales gewonnen

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Ben Crabbé 3 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Senne Misplon 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Miguel Wiels 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 1 deelname 1 finale gewonnen

Nieuwkomer: presentator Pedro Elias