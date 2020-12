Margot uit ‘Cupido Ofzo’ heeft dyspraxie, een ontwikkelingsstoornis: “Gelukkig kan ik met mijn lief Damon wél praten over mijn beperking”

showbizz Verwoesten­de woning­brand in ‘Thuis’: Frank en Simonne in zak en as

18 december Geen vrolijke feestdagen voor Frank en Simonne in ‘Thuis’. Hun huis, dat al vanaf de allereerste aflevering en dus 25 jaar een vast decor is, werd donderdag verwoest door een brand. Het koppel bleef ongedeerd, maar zit in zak en as omdat ze alles kwijt zijn, wegens slecht verzekerd.