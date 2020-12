Margot Hallemans verkent nieuwe horizonten buiten ‘Familie’: “Ik leef liever met mijn hart open dan altijd voorzichtig te zijn”

TV Jitske Van de Veire open over seksleven met nieuwe vriendin: “Ik weet perfect hoe ik haar kan laten klaarkomen”

9 december Deze week is Jitske Van de Veire (27) - de dochter van Peter Van de Veire - te gast in ‘Club Flo’, waarin sociale media-fenomeen Flo Windey op ontdekking gaat in de wereld van seksualiteit en verdovende middelen. Jitske heeft het openhartig over haar nieuw lief, hun experimenten tussen de lakens én hun avonturen met seksspeeltjes.