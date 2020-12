Margot Hallemans heeft een stevige verhaallijn in ‘Familie’: “Ik begrijp dat sommige kijkers het er moeilijk mee hebben”

TV Deze week in ‘Familie’: smerig dubbelspel, jaloezie én de grote lancering van het Bom­ma-bier

13 december Het is nog een paar weken wachten voor ‘Familie’ aan zijn klassieke midseason-finale toe is, maar ook deze week gaat het er alweer behoorlijk spannend en heftig aan toe. Al is er ook tijd voor wat ontspanning. Deze week is het immers zover: Niko (Jo Hens) gaat eindelijk zijn Bomma-bier lanceren. Met een groots opgezette persconferentie met alles erop en eraan en natuurlijk met grote dank aan de Bomma…