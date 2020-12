Margot en Damon uit ‘Cupido Ofzo’ zijn smoorverliefd: “Ons plan? Samenwonen, trouwen en over vijf jaar kindjes”

Meulebeke Hanne (22) gaat op zoek naar de liefde in Cupido Ofzo: “Eindelijk datingpro­gram­ma voor mensen met beperking”

26 november Volgende week maandag duikt Hanne Delmotte (22) op in het nieuwe VTM-programma Cupido Ofzo. Daarin gaan mensen met een beperking of stoornis op zoek naar de liefde. De Meulebeekse liep negen jaar geleden na een quad-ongeval een zwaar hersenletsel op. Ondanks die tegenslag blijft ze vrolijk in het leven staan. “Ik ben spontaan, maar wat de liefde betreft is een duwtje in de rug altijd welkom.”