Margaux uit ‘De Bachelor’ over gedrag van Fabrizio: “Ik ga er mijn slaap niet voor laten”

TVNog twee aanbidsters zetten in ‘De Bachelor’ op Play4 alles op alles om het hart van Fabrizio Tzinaridis (29) te veroveren. Een van hen is de Belgische Margaux (22), die volgende week woensdag de handschoen opneemt tegen de Nederlandse Madieke (28) voor die allerlaatste roos. En dat nadat Fabrizio met beiden - én Sanne - seks had. Al vindt ze dat niet zo’n probleem. “Als ik in z’n schoenen stond, had ik misschien hetzelfde gedaan.”

Ze wist Fabrizio al te boeien nog voor hij haar goed en wel bekeken had, en die fascinatie is gebleven. Studente Margaux hoopt dan ook dat ze volgende week de uitverkorene wordt van de bachelor. “Ik kreeg de allereerste bloem, dus het zou mooi zijn als ik ook met de allerlaatste naar huis mag”, lacht ze. “De voorbije afleveringen waren erg intens. Ik moest me meermaals verdedigen tegen roddels en achterklap, en dat maakte mijn avontuur een stuk zwaarder. Ik had vaak het gevoel dat ik tegen een achterstand moest opboksen. Maar ik had wel iedere keer een goed gevoel als we mekaar zagen, en dat bleek - na die roos van woensdag - ook te kloppen. Doorheen de afleveringen merk je ook dat we steeds meer naar elkaar toegroeiden. Ik had het gevoel dat ik volledig mezelf kon zijn bij Fabrizio. Ik ontwikkel niet snel gevoelens, maar dat lijkt me wél een hele mooie basis voor een potentiële relatie. (lacht)”

Ook Madieke had geen spijt van haar wilde nacht met Fabrizio:

Gevoel volgen

Al worden de lieve woorden van Margaux overschaduwd door de gebeurtenissen van afgelopen woensdag. Toen bekende Fabrizio aan Goedele - die de bachelor coacht tijdens z’n avontuur - dat hij tijdens de romantic dates met z’n drie uitverkorenen seks had gehad. “Ik wist vanaf het begin dat zoiets kon”, zegt Margaux. “Ergens vermoedde ik ook dat het gebeurd was, maar ik wist het niet zeker. However: ik denk niet dat het veel had uitgemaakt. Het was mijn date, en seks hebben voelde goed. Daar draait het om: je gevoel volgen. En dat heeft Fabrizio gedaan. Hij was daar voor zichzelf, en moest bepaalde dingen uitzoeken. Uiteindelijk weet je in het dagelijkse leven ook niet wat je date de voorbije dagen heeft gedaan.”

Lees verder onder de video.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Of ik het niet fijner had gevonden als hij dat toch had gezegd? Nee. Als Fabrizio op dat moment niet de behoefte voelde om dat te vertellen, moet hij dat niet doen. Ik denk dat hij het me wel gezegd had, moest ik dat gevraagd hebben. Onze communicatie zat goed; en ik respecteer z’n keuze. Als ik in z’n schoenen stond, had ik misschien hetzelfde gedaan. In het normale, dagelijkse leven wil je toch ook weten of het op seksueel vlak klikt? Als mensen zich daar nu druk in willen maken, moeten zij dat weten. Ik ga er mijn slaap niet voor laten.”

LEES OOK