Marco Borsato verbreekt stilzwijgen na scheiding: “Ik kon mezelf niet meer aankijken en wilde ‘eruit’ stappen”

Werd Marco Borsato geïnspireerd door het spraakmakende Oprah-interview met prins Harry en Meghan Markle eerder deze week? Het zou zowaar kunnen, want de zanger nam op de bank bij ‘Linda’s Wintermaand’ op de Nederlandse zender SBS6 geen blad voor de mond. Zo vertelde Borsato openhartig wat hem het afgelopen jaar allemaal is overkomen: zijn faillissement, zijn burn-out, de veelbesproken scheiding van Leontine - met wie hij bijna 22 jaar was getrouwd - en alle verhalen rond zijn overspel hadden een immense impact op zijn leven.

“Ik was er nog niet aan toe om eerder mijn verhaal te vertellen”, begon Marco zijn relaas. “Het was voor de meeste mensen een verschrikkelijk jaar, maar bij mij kwam daar nog een persoonlijk drama bij. Daar heb ik diep tot in december mee geworsteld. Pas begin januari heb ik voor mezelf de beslissing genomen dat dit anders moest. Ik kon niet meer kijken naar de man in de spiegel, ik was er klaar mee.”

Quote Uit die donkere periode heb ik veel geleerd. Ik maak nu - en dat heb ik voor mezelf besloten - andere keuzes. Marco Borsato

Brieven schrijven

Tijdens het gesprek geeft Borsato toe dat hij Leontine verschillende brieven heeft geschreven, toen zijn overspel aan het licht kwam. “Daarin schreef ik hoe ik aankijk naar wat ik heb gedaan”, aldus de zanger. “Ik heb mijn stukje van de verantwoordelijkheid voor het falen van ons huwelijk genomen. Dat heb ik ook meermaals gedaan. Daar zat alleen altijd een ‘maar’ aan verbonden, omdat elk verhaal twee kanten heeft. Die ‘maar’ heb ik nu weggelaten: ik heb mijn verantwoording genomen en moet verder, want anders heb ik het idee dat ik verschrompel.”

Het was niet altijd makkelijk om strijdvaardig te blijven, zo geeft Marco nog toe. “Ik heb mij - zonder overdrijven - heel slecht gevoeld, ja. Er zijn weinig mensen die dat weten. Ik heb een halfjaar bij mijn moeder gezeten, daar heb ik echt onder een deken gelegen”, zei Marco emotioneel. “Ik kon niet meer en heb heel zwarte gedachten gehad. Iets wat niet typerend is voor mij, want ik denk normaal altijd in mogelijkheden. Maar ik was zo gehecht aan die vorm van ons huwelijk, dat was echt de mooiste tijd uit mijn leven.”

‘De waarheid is vertroebeld’

Dat Borsato op een gegeven moment inderdaad erg diep zat, kon tijdens het interview niet worden ontkend. “Misschien stop ik wel met alles. Misschien stap ik er wel uit”, dacht Marco hardop. “Dat heb ik serieus overwogen. Zo diep zat ik.” Borsato zei vervolgens flink moeite te hebben met zichzelf vergeven, ook omdat vooral zijn oudste zoon vrij boos op hem was. “Ik vroeg de kinderen of ze naar mij toe wilden komen omdat ik ze iets wilde vertellen. Hij zei toen: ‘Als je iets te vertellen hebt, kom je maar naar mij.’ Gelijk heeft hij.” Borsato vertelde ook nog dat hij tegenwoordig elke donderdag de kinderen ziet: “Dan koken we en doen we spelletjes. Het huwelijk is kapot, maar we zijn met zijn vijven nog steeds een eenheid. De kinderen zijn loyaal naar ons allebei.’”

“Er is al zo veel gezegd en de waarheid is zo vertroebeld met leugens en onwaarheden, dat ik snap dat het voor de buitenwereld niet meer te volgen valt”, zei de zanger verder nog. “Wat is nu waar en wat niet? De dingen stapelen zich op, en hoewel ik al wat gewend was, wil ik één keer mijn verhaal doen. Wat mij overkomen is, gebeurt in veel gezinnen. Alleen wordt dat in ons geval breed uitgesmeerd. Ik wil dus het boetekleed aandoen, en wil ook mijn bewondering uitspreken over de mannier waarop Leontine met de situatie is omgegaan. Ik vind het belangrijk om duidelijk te maken dat ik niet wegloop van de dingen die ik heb gedaan. Uit die donkere periode heb ik veel geleerd.”

‘Ontrouw lonkt om de hoek’

Borsato heeft het ook over zijn faillissement, en hoe dat de breuk tussen hem en Leontine in de hand kon werken. “Alles wat ik ooit had verdiend werd toen in de weegschaal gelegd”, legt de zanger uit. “Op een gegeven moment kwamen de kinderen bij mij om te vragen: ‘Onze kamer is toch wel ónze kamer, hé?’ En ik kon niet met ‘droge ogen’ antwoorden of dat zo was. Ik kon toen letterlijk en figuurlijk niet meer verder. Ik was aan het kijken of ik het bedrijf nog kon redden en ik was bezig met het personeel en de mensen. En dan pleeg je roofbouw op jezelf.” Daardoor werd hij vatbaar voor verleiding, gaf Marco nog toe: “Dan komt ontrouw om de hoek kijken. Ik ben een extrovert en in zo’n stressvolle situatie vlucht ik naar buiten. Terwijl Leontine zich op zo’n moment meer gaat sluiten. En dan spreek je niet meer dezelfde taal.”

Op de vraag waarom hij zijn ontrouw aanvankelijk niet opbiechtte aan zijn vrouw, antwoordde Borsato: “Er was zo veel liefde in ons huwelijk, daarmee had ik zoveel stuk gemaakt.” Maar, zo erkende hij ook: “Het liegen zorgde voor gif in mijn lijf en heeft Leontines beeld van mij verpulverd.” Volgens Marco heeft hij zijn affaire met pianiste Iris Hond uiteindelijk wél besproken, al vielen de brokken niet meer te lijmen. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet heb opgebiecht, maar het kwam uit”, gaf Marco toe. “Maar dan wordt het aangedikt in de media en kwamen er nog verhalen met wie ik allemaal ‘bezig’ was. Het werd een sneeuwbaleffect en op een gegeven moment kwamen er zoveel namen voorbij, terwijl dat echt pertinent onwaar was.”

Verzoening?

“Ik heb verkeerde keuzes gemaakt en daarvoor betaal ik nu de prijs. Ik heb er ongelooflijk veel spijt van”, getuigde Marco meermaals zijn berouw. De zanger beloofde nog wel beterschap voor de toekomst: “Ik kan het niet meer ongedaan maken, maar heb met mezelf afgesproken dat ik dit nooit meer wil. Ik ben er bijna aan onderdoor gedaan.” Een nieuwe liefde zit er voorlopig hoe dan ook niet in, zei Borsato nog: “Voorlopig niet, I’m not available. Mijn hart is nog bezet. We zijn gescheiden op papier, maar dat ben ik nog niet in mijn hart.”

