Marco Borsato na liefdesbreuk en burn-out: "Vond mezelf niet meer leuk”

TVMarco Borsato (54) heeft een nieuwe single uit: ‘Hef je glas’. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ legt hij uit waarover het liedje gaat. En hij vertelde ook openhartig over het moeilijke jaar dat hij achter de rug heeft. “Het stranden van mijn huwelijk was een van de moeilijkste dingen die ik in mijn leven moest verwerken.”

“Ik denk dat er wel behoefte is om je glas te heffen", zegt Marco. “Niet alleen omdat de horeca zo lang dicht geweest is, maar we hebben ook de behoefte om te zien dat het glas halfvol is. We willen weer wat losser zijn, willen weer wat meer gezelligheid met elkaar." Dat het nummer doordrenkt is met zuiderse klanken is geen toeval. “Rolf Sanchez, met wie ik het liedje zing, komt uit de Dominicaanse Republiek", legt Marco uit. “Hij heeft dat zuidelijk temperament. Ik ben zelf ook half Italiaans hé. Wat atypisch Marco, ja. Dit is een heel nieuw gegeven voor mij.”

Het waren zwarte maanden voor Marco Borsato, maar hij is klaar voor een nieuw begin. Met zijn gezin, de liefde van zijn leven en de muziek. “Het coronajaar was voor iedereen zwaar, maar ik had ook persoonlijk wel wat te verduren. Ik zat bij mijn moeder. Ik had het echt moeilijk, het stranden van mijn huwelijk was een van de moeilijkste dingen die ik mijn leven moest verwerken. Ik ben nog steeds verliefd op dezelfde vrouw en hebben steeds met veel respect over haar gesproken. Het mooie is dat we langzaam weer aan het daten zijn. We leven niet in het verleden of de toekomst, maar in het hier en nu.”

“Die dagen bij mijn moeder waren heel donker”, zegt Marco. “Heel tegenstrijdig, want ik ben eigenlijk niet zo’n pessimist. Maar het moeilijke van de teleurstellingen die je in al die jaren hebt opgestapeld, is dat je toen geen tijd had om die te verwerken. Na zo’n liefdesbreuk komt dat er terug bij. We hebben in de loop der jaren wel meer teleurstellingen gehad. Dat verwerk je op je eigen manier. Dan spreek je niet helemaal dezelfde taal, en we hebben nu elkaars taal wat leren spreken. Er is nu meer ruimte voor elkaar. Er is nog zoveel liefde, dat is voelbaar en tastbaar. Nu kan je opnieuw verliefd worden."

Maanden in bed

“In die periode bij mijn moeder kon ik letterlijk en figuurlijk niets”, legt Marco uit. “Ik heb echt maanden in bed gelegen en me ellendig gevoeld. Ik had de kracht en de energie niet meer. Dat is heel raar voor iemand die gewend is om elke dag op te staan en iets te maken. Ik had ook de energie niet om uit te leggen waarom ik me zo voelde, omdat ik het zelf niet meer wist. Ik vond mezelf niet meer leuk, verafschuwde wat ik gedaan had. Tot ik op een bepaald moment dacht: ‘dit gaat zo niet meer verder. De weg die waar ik nu in loop, loopt dood’. En dus besloot ik op nieuwjaarsdag: ‘Ik kijk naar een man die doodongelukkig in de spiegel staat. Je zal er iets aan moeten doen’. John Ewbank belde me op en zei: ‘Ik heb een liedje geschreven dat over jou gaat.’ Toen lieten ze een stukje horen en zei ik: ‘Dit wil ik dolgraag doen.’ Uiteindelijk is de zon weer gaan schijnen.”

“Ik voel me echt beter nu", besluit de zanger. “Ik zit beter in mijn vel. Onze kinderen zijn ook goud. Ze houden onvoorwaardelijk van hun vader en hun moeder. Ze veroordelen niet, gunnen ons de rust en de tijd. Ook al eindigen we niet samen.”

